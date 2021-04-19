Немков получил травму ноги в бою с Дэвисом
Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков рассказал о травме ноги, полученной в титульном поединке с американским бойцом MMA Филом Дэвисом. По словам Немкова, перелома нет, удалось отделаться ушибом.
«Отбита правая нога. Я пробил лоукик и попал в блок «кость в кость», после этого решил ногу поберечь. Там перелома нет, ушиб, который заживает недели две», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.
28-летний Вадим Немков победил 34-летнего Фила Дэвиса единогласным решением судей. Россиянин защитил пояс Bellator в полутяжёлом весе и вышел в полуфинал Гран-при, где сразится с победитилем боя Йоэль Ромеро — Энтони Джонсон, проведение которого запланировано на 7 мая.
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