Волков потренировался по методике Дункана Маклауда

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков продолжает подготовку к поединку с Сирилем Ганом. Россиянин провёл тренировку под открытым небом. Спортсмен отрабатывал приёмы обороны, уходя от атак тренера.

«Уроки самообороны из средневековья! Так тренировался Дункан Маклауд. Самое главное не дать отрубить себе голову! Две минуты так побегать от соперника, а потом на стоячий мешок — всё как в реальном бою», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Дункан Маклауд — главный герой некогда популярного сериала «Горец».

Видео также доступно на «Чемпионате».

Напомним, бой Волков — Ган возглавит турнир UFC 26 июня. Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.



Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.