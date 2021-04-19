Костя Цзю назвал условие проведения боя сына Тима в России
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, в каком случае его сын Тим Цзю, представляющий Австралию, проведёт поединок в России.
«Если речь идёт о российских промоутерах, то пусть они сделают мне предложение в письменном виде и подробно распишут все подробности: с кем, когда, сколько. После передам это сыну.
Мне необходима уверенность, что гонорар дойдёт до адресата, а также полная информация по организационным вопросам: использование прав и их принадлежность, проведение трансляции шоу и название компании, которая будет это осуществлять», — приводит слова Цзю-старшего «RT на русском».
Цзю-младший провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед.
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