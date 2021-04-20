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Вице-президент UFC отреагировал на слова Конора Макгрегора о допинге в промоушене

Вице-президент UFC отреагировал на слова Конора Макгрегора о допинге в промоушене
Бокс/ММА / UFC 0

Вице-президент UFC Джефф Новицки прокомментировал слова бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ранее Макгрегор усомнился, что в UFC в настоящее время существует честная и прозрачная политика в отношении проверок бойцов на допинг. Ирландец возмутился, что UFC больше не сообщает о проваленных допинг-тестах и становится на сторону бойцов, которые объясняют появление запрещённых веществ в организме применением некачественных спортивных добавок.

«Привет, Конор. Я ещё в 2019 году ответил на все эти вопросы на пресс-конференции. У тебя есть мой номер, и ты знаешь, что я всегда доступен, чтобы обсудить это с тобой тет-а-тет. Уважаю», — написал Новицки в своём «твиттере».

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