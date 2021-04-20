Вице-президент UFC отреагировал на слова Конора Макгрегора о допинге в промоушене
Вице-президент UFC Джефф Новицки прокомментировал слова бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Ранее Макгрегор усомнился, что в UFC в настоящее время существует честная и прозрачная политика в отношении проверок бойцов на допинг. Ирландец возмутился, что UFC больше не сообщает о проваленных допинг-тестах и становится на сторону бойцов, которые объясняют появление запрещённых веществ в организме применением некачественных спортивных добавок.
«Привет, Конор. Я ещё в 2019 году ответил на все эти вопросы на пресс-конференции. У тебя есть мой номер, и ты знаешь, что я всегда доступен, чтобы обсудить это с тобой тет-а-тет. Уважаю», — написал Новицки в своём «твиттере».
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
15:01
-
14:01
-
13:19
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 19 апреля 2021
-
23:57
-
21:55
-
20:59
-
18:41
-
17:44
-
16:36
-
16:02
-
14:33
-
14:32
-
13:45
-
13:02
-
12:18
-
12:06
-
11:53
-
11:51
-
11:20
-
10:48
-
10:44
-
10:35
-
10:10
-
10:01
-
09:34
-
09:31
-
09:22
-
09:01
-
05:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам