Масвидаль объяснил, почему проиграл Усману в первом бою

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, претендующий на пояс UFC в полусреднем весе, рассказал, почему проиграл чемпиону соответствующего дивизиона Камару Усману в первом поединке, состоявшемся в июле 2020 года. В ближайшие выходные Усман, который в первом бою одержал победу единогласным решением судей, и Масвидаль проведут матч-реванш.

«Когда я в первый раз дрался с Камару, он сжал меня так сильно, как только мог, как будто мы были на выпускном вечере. Он пытался тереться ногами, и это было странно. Бой складывался не так, как ожидалось, потому что я недостаточно внимания уделил работе ног (в ходе подготовки к поединку с Усманом. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хорхе Масвидаля издание BJPenn.com.