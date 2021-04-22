Президент UFC назвал следующего соперника Адесаньи

Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником обладателя пояса в среднем весе Исраэля Адесаньи должен стать Роберт Уиттакер. Если же Уиттакер по той или иной причине не сможет выйти на бой, соперником Адесаньи станет Марвин Веттори.
«Роберт Уиттакер выглядел невероятно в последних боях, и я хочу увидеть, как он снова дерётся за титул. Что касается Марвина Веттори, я не сомневаюсь, что он достоин драться за чемпионский пояс, но Уиттакер должен быть первым. Это не обсуждается.
Если по какой-то причине Роберт Уиттакер не сможет этого сделать, за титул будет драться Марвин Веттори. Они оба заслуживают боя с Исраэлем Адесаньей», — рассказал Уайт в интервью Yahoo Sports.
Уиттакер в последнем поединке победил Келвина Гастелума, а Веттори — Кевина Холланда.
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