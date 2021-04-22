Кошкин подерётся с Александром Бутенко в главном бою ACA 123 в Москве

Российский боец Андрей Кошкин подерётся с украинцем Александром Бутенко в главном бою турнира ACA 123, который пройдёт на «ЦСКА Арене» в Москве 28 мая.

В активе 32-летнего Бутенко 48 побед, 16 поражений и три ничьи. У 30-летнего Кошкина — 19 побед и семь поражений.

Публикация доступна на странице ACA MMA в «Инстаграме».

Изначально планировалось, что главным событием турнира станет поединок представителя Казахстана Георгия Кичигина с бразильским бойцом Элиасом Сильверио.

ACA 122 пройдёт в Минске завтра, 23 апреля. В главном бою Артём Дамковский подерётся с чехом Витезславом Райнохом. В активе 37-летнего Дамковского, выступающего в ММА с 2006 года, 23 победы и 19 поражений, у 26-летнего Райноха — 9 побед и 3 поражения.