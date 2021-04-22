Дана Уайт назвал Усмана величайшим полусредневесом в истории, поставив его выше Сен-Пьера

Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман заслужил право называться лучшим бойцом своего дивизиона в истории. Отметим, что в прошлом в этой же весовой категории в UFC выступал Жорж Сен-Пьер.
«Думаю, он величайший в истории полусредневес. Посмотрите, что он делает. С каждым поединком Камару становится всё лучше и лучше. Он победил всех и сейчас бьётся с этими ребятами по второму кругу. Его схватка с Ковингтоном одна из лучших в истории.
В этом дивизионе орудует убийца. Вам может нравиться Ковингтон, вы можете его ненавидеть, но он один из лучших бойцов промоушена, но Усман провёл с ним блестящий бой. Это было одно из лучших представлений, которое я когда-либо видел», — приводит слова Уайта BJPenn.
Напомним, в ночь на 25 апреля Усман будет защищать титул от посягательств Хорхе Масвидаля. В случае победы он снова встретится с Ковингтоном.
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