Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дана Уайт назвал Усмана величайшим полусредневесом в истории, поставив его выше Сен-Пьера

Дана Уайт назвал Усмана величайшим полусредневесом в истории, поставив его выше Сен-Пьера
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман заслужил право называться лучшим бойцом своего дивизиона в истории. Отметим, что в прошлом в этой же весовой категории в UFC выступал Жорж Сен-Пьер.

«Думаю, он величайший в истории полусредневес. Посмотрите, что он делает. С каждым поединком Камару становится всё лучше и лучше. Он победил всех и сейчас бьётся с этими ребятами по второму кругу. Его схватка с Ковингтоном одна из лучших в истории.

В этом дивизионе орудует убийца. Вам может нравиться Ковингтон, вы можете его ненавидеть, но он один из лучших бойцов промоушена, но Усман провёл с ним блестящий бой. Это было одно из лучших представлений, которое я когда-либо видел», — приводит слова Уайта BJPenn.

Напомним, в ночь на 25 апреля Усман будет защищать титул от посягательств Хорхе Масвидаля. В случае победы он снова встретится с Ковингтоном.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021