Дана Уайт назвал Усмана величайшим полусредневесом в истории, поставив его выше Сен-Пьера

Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман заслужил право называться лучшим бойцом своего дивизиона в истории. Отметим, что в прошлом в этой же весовой категории в UFC выступал Жорж Сен-Пьер.

«Думаю, он величайший в истории полусредневес. Посмотрите, что он делает. С каждым поединком Камару становится всё лучше и лучше. Он победил всех и сейчас бьётся с этими ребятами по второму кругу. Его схватка с Ковингтоном одна из лучших в истории.

В этом дивизионе орудует убийца. Вам может нравиться Ковингтон, вы можете его ненавидеть, но он один из лучших бойцов промоушена, но Усман провёл с ним блестящий бой. Это было одно из лучших представлений, которое я когда-либо видел», — приводит слова Уайта BJPenn.

Напомним, в ночь на 25 апреля Усман будет защищать титул от посягательств Хорхе Масвидаля. В случае победы он снова встретится с Ковингтоном.