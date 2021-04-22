«Я вам покажу». Сын Кадырова готов дать реванш сопернику после своей спорной победы

13-летний Адам Кадыров, чью спорную победу в бою с Асланом Биттировым обсуждают несколько дней, прокомментировал исход скандальной встречи и отметил, что готов дать реванш сопернику.

«Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим», — сказал Кадыров-младший.

Адам также отметил, что готов дать Биттирову реванш.

«Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу», — приводит слова Адама Кадырова русская служба BBC.

Напомним, Кадыров-младший дрался с Асланом Биттировым, во втором раунде боксёры пошли в размен. Рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт Биттирову, посчитав ему стоячий нокдаун. Вскоре секунданты Биттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили спорную победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.