Появилось видео общения Хабиба с Магомедом Абдусаламовым

Супруга известного российского боксёра Магомеда Абдусаламова Баканай на своей странице в «Инстаграме» выложила видео, на котором бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов общается с Абдусаламовым. Из разговора можно понять, что Хабиб рассказывает Магомеду новости из мира единоборств.

«Я всё уже. Сейчас другие будут драться. Молодёжь будет драться. Пускай они выигрывают», — говорит Хабиб.

Соответствующее видео доступно на совместной странице Баканай и Магомеда Абдусаламовых.

Напомним, Магомед Абдусаламов долгое время считался одним из самых перспективных российских тяжеловесов. В ноябре 2013 года он потерпел первое поражение в карьере, уступив по очкам Майку Пересу. В том поединке он получил серьёзные травмы. Из-за несвоевременной медицинской помощи Магомед остался инвалидом, но благодаря уходу жены добился существенного прогресса.