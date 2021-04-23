Джонсон: Макгрегор превратился в настоящего фрика. Это просто животное

Чемпион ACA в тяжёлом весе, американец Тони Джонсон высказался о ирландском бойце смешанных единоборств Коноре Макгрегоре.

«Если говорить объективно, его карьера катится по наклонной. Это правда, он переходит все границы. И это началось после того, как Хабиб его побил. Мне нравится смотреть, как Конор дерется, мне нравится его спортивный характер, его подход к бизнесу. Но, чувак, он уже превратился в настоящего фрика. Это просто животное!» — приводит слова Джонсона «Газета.Ru».

Сейчас Макгрегор готовится к третьему бою с Дастином Порье. бой Макгрегора с Порье состоится на турнире UFC 264 10 июля. Впервые они бились в 2014 году, тогда победил ирландец. В январе 2021 года Порье взял у Макгрегора реванш. Все билеты на третий поединок были проданы за несколько секунд.