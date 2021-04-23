Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии назвал поединок Кадырова-младшего подставным

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков назвал поединок Аслана Биттирова с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым «подставным».

Напомним, что Биттиров на вечере бокса в Грозном представлял как раз-таки кабардино-балкарский регион. Бербеков также рассказал, что разбирается в ситуации.

«О том, что эти люди туда поехали, я узнал три дня назад, когда весь этот шум поднялся. Я своих спортсменов не вожу на такие мероприятия.



Я летал в Москву, занимался этим вопросом в Федерации бокса России. С тренерами Аслана ещё не встречался. Тренеры — всего лишь козлы отпущения, поверьте, о выбросе полотенца они сами решение не принимали. Я с этим разбираюсь», — приводит слова Бербекова «Подъём».

Напомним, Кадыров-младший дрался с Асланом Биттировым, во втором раунде боксёры пошли в размен. Рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт Биттирову, посчитав ему стоячий нокдаун. Вскоре секунданты Биттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили спорную победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.