Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии назвал поединок Кадырова-младшего подставным

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков назвал поединок Аслана Биттирова с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым «подставным».
Напомним, что Биттиров на вечере бокса в Грозном представлял как раз-таки кабардино-балкарский регион. Бербеков также рассказал, что разбирается в ситуации.
«О том, что эти люди туда поехали, я узнал три дня назад, когда весь этот шум поднялся. Я своих спортсменов не вожу на такие мероприятия.
Я летал в Москву, занимался этим вопросом в Федерации бокса России. С тренерами Аслана ещё не встречался. Тренеры — всего лишь козлы отпущения, поверьте, о выбросе полотенца они сами решение не принимали. Я с этим разбираюсь», — приводит слова Бербекова «Подъём».
Напомним, Кадыров-младший дрался с Асланом Биттировым, во втором раунде боксёры пошли в размен. Рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт Биттирову, посчитав ему стоячий нокдаун. Вскоре секунданты Биттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили спорную победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.
- 23 апреля 2021
-
17:36
-
17:22
-
16:04
-
15:16
-
14:30
-
14:01
-
12:30
-
12:01
-
11:01
-
10:02
-
09:13
-
09:00
-
08:31
-
06:50
-
02:27
-
02:15
-
00:38
-
00:29
-
00:29
- 22 апреля 2021
-
23:19
-
22:41
-
21:39
-
20:47
-
18:11
-
17:16
-
16:10
-
15:38
-
15:00
-
14:10
-
14:06
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:02
-
10:01