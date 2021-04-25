Намаюнас нокаутировала Чжан в первом раунде и снова стала чемпионкой UFC

Американка Роуз Намаюнас нокаутировала китаянку Вейли Чжан в первом раунде чемпионского боя на UFC 261 в минимальном весе.

Намаюнас вернула пояс, который она утратила в мае 2019 года в бою против Джессики Андраде.

Ранее на UFC 261 в Джексонвилле (США) представительница Киргизии Валентина Шевченко 25 апреля защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Поединок был остановлен во втором раунде после серии ударов в партере — для киргизской спортсменки эта защита стала пятой.

В предыдущем бою вечера американский боец Крис Вайдман сломал ногу в поединке с соотечественником Юрайей Холлом. Инцидент произошёл на 17-й секунде боя. Вайдман пробил лоукик и сломал ногу о соперника, после чего не смог продолжить поединок. В итоге встреча завершилась победой Холла.

В главном событии UFC 261 чемпион организации Камару Усман встретится с Хорхе Масвидалем.