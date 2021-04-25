Шевченко: у меня был план — выйти в октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала победу в бою с Джессикой Андраде на UFC 261, в котором она в пятый раз защитила титул.
«Почему я решила биться с Андраде в грэпплинге? Люблю удивлять людей, делать вещи, которых от меня не ожидают. Я показала, что могу делать всё. У меня был такой план: выйти в этот октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика. Я поняла, что всё скоро закончится, когда увидела кровь после удара локтем. Увидела кровь, услышала, как рефери говорит Джессике: «Защищайся». Поняла, что мне нужно действовать ещё жёстче, чтобы закончить поединок.
Эй, я здесь, я готова биться хоть с кем. Они все бросают мне вызовы. Так вот, я здесь! Приходите, отхватите. Но хочу сказать вот что. Мои оппонентки пытаются найти какие-то слабые места в моей игре. Лучше не тратьте время впустую, у меня их нет», — сказала Шевченко после поединка.
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