Шевченко: у меня был план — выйти в октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала победу в бою с Джессикой Андраде на UFC 261, в котором она в пятый раз защитила титул.

«Почему я решила биться с Андраде в грэпплинге? Люблю удивлять людей, делать вещи, которых от меня не ожидают. Я показала, что могу делать всё. У меня был такой план: выйти в этот октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика. Я поняла, что всё скоро закончится, когда увидела кровь после удара локтем. Увидела кровь, услышала, как рефери говорит Джессике: «Защищайся». Поняла, что мне нужно действовать ещё жёстче, чтобы закончить поединок.



Эй, я здесь, я готова биться хоть с кем. Они все бросают мне вызовы. Так вот, я здесь! Приходите, отхватите. Но хочу сказать вот что. Мои оппонентки пытаются найти какие-то слабые места в моей игре. Лучше не тратьте время впустую, у меня их нет», — сказала Шевченко после поединка.