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Вернувшая пояс UFC Намаюнас: да, я шокировала мир. Я — лучшая!

Вернувшая пояс UFC Намаюнас: да, я шокировала мир. Я — лучшая!
Бокс/ММА / UFC 0
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Американка Роуз Намаюнас прокомментировала победу над китаянкой Вейли Чжан в первом раунде чемпионского боя на UFC 261 в минимальном весе. Намаюнас вернула пояс, который она утратила в мае 2019 года в бою против Джессики Андраде.

«Я шокировала мир? Да, я сделала это. Но всё это — заслуга Господа, мне просто нужно было верить в него. У меня всё получилось. Я — лучшая! После моего удара я видела, что Чжан не двигается, но не знала, сможет ли она восстановиться. Поэтому я пробила пару хаммерфистов и после этого точно финишировала её. До нашего боя в медиапространстве было много неприятных новостей. Но я не думала даже оскорбить её лично, а лишь говорила о своей истории, о своём прошлом. Вот и всё. Я люблю всех людей всех культур, всех по всему миру», — сказала Намаюнас после поединка.

Намаюнас нокаутировала Чжан в первом раунде и снова стала чемпионкой UFC
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