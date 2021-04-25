Усман превзошёл достижение Хабиба, Сен-Пьера и Джона Джонса

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман вышел на второе чистое место по количеству завоёванных подряд побед в лиге. На счету американца нигерийского происхождения 14 побед подряд в лиге.
Ранее он делил второе место с бывшим чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, экс-чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом, бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, экс-чемпионом в полулёгком весе Максом Холлоуэем и экс-чемпионом в наилегчайшем весе Деметриусом Джонсоном. У всех упомянутых бойцов 13 побед подряд в UFC.
Первое место в рейтинге занимает легендарный Андерсон Силва. Бразилец в прошлом одержал 16 побед подряд.
Напомним, ранним утром 25 апреля по московскому времени Камару Усман на турнире UFC 261 нокаутировал Хорхе Масвидаля.
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