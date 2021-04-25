Валентина Шевченко и Роуз Намаюнас обнялись после побед на турнире UFC 261

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и чемпионка лиги в минимальном весе Роуз Намаюнас тепло поприветствовали друг друга после завершения турнира UFC 261. Девушки обнялись и, судя по всему, поздравили друг друга с победами.

Соответствующее видео доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Валентина Шевченко на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) за два неполных раунда расправилась с экс-чемпионкой промоушена в минимальном весе Джессикой Андраде. Для Шевченко это была уже пятая успешная защита пояса.

Что касается Намаюнас, американка литовского происхождения в первом раунде нокаутировала Чжан Вейли и, таким образом, отобрала у китаянки титул в минимальном весе.