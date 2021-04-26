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Президент UFC назвал возможного следующего соперника Чимаева

Президент UFC назвал возможного следующего соперника Чимаева
Бокс/ММА / UFC 0
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, с кем в следующем поединке встретится шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусредней и средней весовых категориях. По словам Уайта, Чимаева ожидает бой с Ником Диазом.

«Да, Ник Диаз хочет драться. Он сейчас ждёт меня для беседы. Он может стать соперником Хамзата Чимаева», — рассказал Уайт на пресс-конференции.

Диас не выходил в октагон с января 2015 года, после того как его бой с Андерсоном Силвой признали несостоявшимся. Чимаев не так давно был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал его не бросать большой спорт.

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