Чиновник, назвавший бой Кадырова-младшего подставным, обвинил СМИ в искажении его слов

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков, который назвал поединок Аслана Биттирова с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом «подставным», обвинил СМИ в искажении его слов.

«Удивлён тому, как некоторые СМИ исказили данное мной интервью по поводу боксёрского поединка между Адамом Кадыровым и Асланом Биттировым на турнире в Грозном. Это был любительский бой, где они оба показали хорошее мастерство. Но в спорте всегда бывает победитель и проигравший. Это детский спорт, в конце-то концов! Ни о каком «подставном» бое и речи быть не может.



Вся эта шумиха вокруг данного турнира ничего хорошего не несёт, на мой взгляд. Я советую ещё раз пересмотреть мой пост о данном поединке, там я всё сказал. Искренне хочу увидеть реванш в живую и секундировать нашего бойца. Зачем синий угол выбросил полотенце, я разберусь. Я уверен, самому Адаму, как юному и зрелищному боксёру, не нужна такая победа. А тем, кто исказил мои слова про данный бой, советую найти свою совесть. Бокс за сильную Кабардино-Балкарию», — написал Бербеков на своей странице в «Инстаграме».