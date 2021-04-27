Сауль Альварес больше не намерен подниматься в полутяжёлый вес

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что больше не планирует выступать в полутяжёлом весе.
«Второй средний вес — мой максимум. Когда бился за пояс в четвёртом для себя дивизионе, то рисковал. В полутяжёлом весе я замедлился. Не чувствовал себя в лучших кондициях. Как бы то ни было, я стал чемпионом в четырёх весовых категориях», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Единственный поединок в этом дивизионе он провёл 2 ноября 2019 года. Тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и отобрал у россиянина пояс чемпиона мира по версии WBO. Благодаря этому мексиканец сумел завоевать пояс в четвёртой весовой категории. Тем не менее он ни разу не защитил титул в полутяжёлом весе и вскоре оставил его вакантным.
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