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Диллашоу не сможет сразиться с Сэндхагеном на UFC Вегас 26 из-за травмы

Диллашоу не сможет сразиться с Сэндхагеном на UFC Вегас 26 из-за травмы
Бокс/ММА / UFC 0

Возвращение в октагон 35-летнего американского бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу откладывается из-за полученной спортсменом травмы, сообщает BJ Penn.

На запланированном на 9 мая турнире UFC Вегас 26 Диллашоу должен был сразиться в главном бою со вторым номером рейтинга легчайшего веса промоушена – Кори Сэндхагеном. Сообщается, что UFC собирается перенести этот бой на новую дату, а вместо него ищет новую пару для уже запланированного мероприятия. Источник отмечает, что никаких сроков по возможному восстановлению Диллашоу пока нет.

Напомним, что ранее Диллашоу являлся одной из звёзд UFC, но в 2019 году он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённых веществ. Бой с Сэндхагеном должным был стать для него первым после отбывания наказания.

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