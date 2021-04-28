Промоутер Хирн отреагировал на слухи о возможном отказе Фьюри от боя с Джошуа
Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал слухи, согласно которым британский боксёр Тайсон Фьюри может отказаться от поединков с Энтони Джошуа, чтобы провести бой-реванш с американцем Деонтеем Уайлдером. Так, сообщалось, что сторона Фьюри недовольна задержками с согласованием места и даты проведения поединка. Утверждалось, что условиями недоволен промоутер Фьюри Боб Арум.
«Боб просто пытается оказать давление, он так работает. Он думает, что сейчас переговоры идут медленно. И Арум полагает, что своими словами он сможет ускорить процесс. Но нам не нужно играть в эту игру, всё в порядке, мы работает, двигаемся вперёд.
Никаких запасных планов у нас нет. Но этот бой точно состоится. Все стороны подписали контракт», — цитирует Хирна Mirror.
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