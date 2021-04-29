«Тони подписал себе смертный приговор». Менеджер Нурмагомедова — о бое Фергюсон — Дариуш

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка американского бойца MMA Тони Фергюсона с Бенейлом Дариушем. Спортсмены сразятся на турнире UFC в середине мая.
«Тони Фергюсон подписал себе смертный приговор. Это будет последний бой в его карьере. Бенейл отправит его на пенсию.
Дариуш превосходит его по всем параметрам. Он лучше в стойке, в борьбе, в грэпплинге. Тони совершил большую ошибку, согласившись на бой с Бенейлом», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу The Schmo.
В ночь с 15 на 16 мая мск Фергюсон сразится с Бенейлом Дариушем на турнире UFC 262. Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил Чарльзу Оливейре. Что касается Дариуша, то уроженец Ирана ассирийского происхождения уже бился в 2021 году. В феврале он раздельным решением победил Карлоса Диего Феррейру. Это была шестая кряду победа Дариуша в UFC.
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