Энди Руис назвал желаемых соперников

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис рассказал, с кем хотел бы сразиться после поединка с Крисом Арреолой. Бой Руис — Арреола пройдёт 1 мая.
По словам боксёра, в его планах бои с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем соответствующего пояса Тайсоном Фьюри.
«Хотел бы сразиться с Уайлдером. Раньше он дрался с Крисом Арреолой, а я тоже собираюсь с ним встретиться 1 мая.
Если всё пойдёт хорошо, значит, мне придётся драться со множеством бойцов. Есть Деонтей Уайлдер, есть Тайсон Фьюри. Знаю, что Фьюри скоро сразится с Энтони Джошуа, но я должен оставаться постоянно занятым, активным», — приводит слова Руиса BoxingScene.
Энди Руис был обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO с июня по декабрь 2019 года. Он неожиданно победил Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде. Во втором поединке британский боксёр взял реванш и вернул себе соответствующие пояса.
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