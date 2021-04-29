Энди Руис назвал желаемых соперников

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис рассказал, с кем хотел бы сразиться после поединка с Крисом Арреолой. Бой Руис — Арреола пройдёт 1 мая.

По словам боксёра, в его планах бои с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем соответствующего пояса Тайсоном Фьюри.

«Хотел бы сразиться с Уайлдером. Раньше он дрался с Крисом Арреолой, а я тоже собираюсь с ним встретиться 1 мая.

Если всё пойдёт хорошо, значит, мне придётся драться со множеством бойцов. Есть Деонтей Уайлдер, есть Тайсон Фьюри. Знаю, что Фьюри скоро сразится с Энтони Джошуа, но я должен оставаться постоянно занятым, активным», — приводит слова Руиса BoxingScene.

Энди Руис был обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO с июня по декабрь 2019 года. Он неожиданно победил Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде. Во втором поединке британский боксёр взял реванш и вернул себе соответствующие пояса.