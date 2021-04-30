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Царукян может встретиться с Хукером

Царукян может встретиться с Хукером
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Арман Царукян следующий поединок может провести с восьмым номером рейтинга лёгкого веса Дэном Хукером. Об этом рассказал сам россиянин армянского происхождения.

«Менеджеры говорят, что, возможно, будет бой против Дэна Хукера в июне. Кроме меня и пары парней ему больше не с кем драться на данный момент. Ещё есть Рафаэль Дос Аньос. В приоритете у меня Хукер», — приводит слова Царукяна ТАСС.

Напомним, Царукян последний раз бился на турнире UFC 257 в январе 2021 года. Тогда он уверенно победил Мэтта Фриволу. Всего в UFC у Армана три победы и одно поражение, которое он потерпел в дебютной встрече. Что касается Хукера, он последний раз появлялся в клетке на одном турнире с Арманом в январе 2021 года, тогда Дэн нокаутом проиграл Майклу Чендлеру.

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