Шведский боец нанёс Алексахину удар в глаз на турнире PFL, судьи зафиксировали ничью

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) во втором в сезоне турнира PFL встретились российский боец Николай Алексахин и швед Садибу Су. Родным для шведского бойца является дивизион среднего веса, но ради гонорара Су решил спуститься к полусредневесам.

Во время атаки россиянина швед, спасаясь от удара, пальцами правой руки попал по левому глазу Алексахина. По решению медиков, продолжать бой было нельзя, так как повреждение оказалось слишком серьёзным.

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Судейская коллегия штата Нью-Джерси приняла решение признать поединок несостоявшимся и присудить бойцам по одному баллу. Теперь, чтобы пробиться в четвертьфинал Гран-При, россиянину необходимо победить в июне, желательно сделав это досрочно.