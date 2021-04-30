Дос Аньос и Фелдер отказались от боя с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, сообщил, что пока не нашёл себе соперника на следующий бой. По словам Махачева, от поединка с ним отказались такие бойцы, как Рафаэль дос Аньос и Пол Фелдер.

«Опять та же проблема. Рафаэль дос Аньос отказался от боя, Фелдер тоже», — написал Махачев в своём «твиттере».

Ранее Рафаэль дос Аньос давал понять, что недоволен тем ажиотажем, который создаётся вокруг Ислама Махачева в США. Бразильский боец призывал «прекратить хайп» вокруг Махачева.

В марте Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.

