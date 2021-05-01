Нганну ответил на слова Джонса, который призвал соперника мотивировать его

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнис Нганну ответил на недавнюю фразу экс-чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса. Ранее Джонс призвал Нганну, чтобы тот активнее мотивировал его для проведения боя.

«Я не должен тебя мотивировать, Джонни! Если у тебя нет мотивации, то ты уже проиграл. А свою мотивацию я прекрасно знаю», — написал Нганну в «Твиттере».

Нганну стал чемпионом UFC в тяжёлом весе в марте 2021-го. Тогда он нокаутировал Стипе Миочича в поединке-реванше. Первый бой соперников закончился победой Миочича.

Ранее Джонс освободил титул в полутяжёлом весе. Спортсмен объявил, что намеревается подняться в тяжёлый вес. В свою очередь президент UFC Дана Уайт признавал, что с организацией боя Джонса и Нганну есть сложности.