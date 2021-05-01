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Бивол единогласным решением победил Ричардса и защитил титул по версии WBA

Бивол единогласным решением победил Ричардса и защитил титул по версии WBA
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Дмитрий Бивол провёл поединок с Крэйгом Ричардсом. Бой, проходивший на турнире в Манчестере (Англия), получился затяжным. Соперники провели на ринге все 12 раундов.

Судьи отдали победу единогласным решением Биволу — 118:110, 115:113, 115:114.

Россиянин отстоял титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Победа стала для него 18-й в карьере, он не потерпел ни одного поражения. Ричардс потерпел второе поражение при одной ничьей и 16 победах.

Для Бивола этот бой стал первым после длительного перерыва. Россиянин не выходил на ринг 568 дней. Ричардс является чемпионом Великобритании.

Последним соперником Бивола был неизвестный широкой общественности Ленин Кастильо. Россиянин перебил его по очкам.

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