Экс-чемпион UFС Кормье отреагировал на победу Прохазки

Экс-чемпион UFС в двух дивизионах Даниэль Кормье отреагировал на победу чешского бойца Иржи Прохазки на прошедшем UFC Вегас 25, состоявшемся в ночь с 1 на 2 мая в США.



«Этот парень Прохазка похож на сходящую лавину. Он просто бьёт других бойцов. Он использует своё кардио как оружие, у него фантастический подбородок и отличные инстинкты финишёра. Меня очень удивляет этот чувак!», — написал Кормье в своём «твиттере».

В главном бою прошеднего вечера встретились 31-летний американец Доминик Рейес и 28-летний представитель Чехии Иржи Прохазка. Победу одержал чешский боец, совершивший яркий нокаут локтем во втором раунде.



Для Рейеса это поражение стало третьим кряду в UFC. Ему не удалось реабилитироваться после двух кряду поражений в UFC – от Джона Джонса и Яна Блаховича. Прохазка проводил свой второй бой в UFC – в дебютном поединке он победил Волкана Оздемира в июле 2020 года.