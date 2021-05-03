Донателла Версаче — Конору Макгрегору: люблю тебя!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и итальянский модельер Донателла Версаче. Вчера, 2 мая, Версаче исполнилось 66 лет.
«С днём рождения, Донателла!» — подписал он фото.
«Люблю тебя!» — ответила она в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/p/COYG6IZJZLU/
В ночь с 10 на 11 июля мск 32-летний Конор Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 3 мая 2021
-
15:01
-
14:27
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:03
-
09:30
-
09:01
-
08:04
-
05:43
-
00:36
- 2 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
21:59
-
20:38
-
19:59
-
18:27
-
17:29
-
16:51
-
15:46
-
14:57
-
12:36
-
11:22
-
11:00
-
10:37
-
10:21
-
10:15
-
09:40
-
08:56
-
08:28
-
08:15
-
07:35
-
07:21
-
07:12