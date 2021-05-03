Донателла Версаче — Конору Макгрегору: люблю тебя!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и итальянский модельер Донателла Версаче. Вчера, 2 мая, Версаче исполнилось 66 лет.

«С днём рождения, Донателла!» — подписал он фото.

«Люблю тебя!» — ответила она в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/p/COYG6IZJZLU/

В ночь с 10 на 11 июля мск 32-летний Конор Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.