Александр Усик поздравил подписчиков с Пасхой и показал фото в рясе священника

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в «Инстаграме» поздравил подписчиков с Пасхой.
«Всех со светлым праздником Пасхи. Мира, добра, любви», — написал Усик, опубликовав фотографию в рясе священника.
Посмотреть фотографию можно на странице Александра Усика в «Инстаграме».
Напомним, последний раз Александр бился в октябре 2020 года, тогда он единогласным решением судей справился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереком Чисорой. Ожидается, что следующим соперником Усика станет Джо Джойс. Предполагается, что Усик выйдет на поединок с Джойсом, если не будет препятствовать организации объединительного боя с участием чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO.
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