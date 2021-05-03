Александр Усик поздравил подписчиков с Пасхой и показал фото в рясе священника

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в «Инстаграме» поздравил подписчиков с Пасхой.

«Всех со светлым праздником Пасхи. Мира, добра, любви», — написал Усик, опубликовав фотографию в рясе священника.

Посмотреть фотографию можно на странице Александра Усика в «Инстаграме».

Напомним, последний раз Александр бился в октябре 2020 года, тогда он единогласным решением судей справился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереком Чисорой. Ожидается, что следующим соперником Усика станет Джо Джойс. Предполагается, что Усик выйдет на поединок с Джойсом, если не будет препятствовать организации объединительного боя с участием чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO.