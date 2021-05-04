Кормье предположил, сколько получали Нурмагомедов и Макгрегор за бой в UFC

Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье, комментируя желаемый гонорар Джона Джонса за бой с Фрэнсисом Нганну, сравнил его с заработками бывших чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Ранее Джонс опроверг слова президента UFC Даны Уайта, который заявил, что он требует $ 30 млн за бой с Нганну.

Кормье предположил, что гонорар Макгрегора за бой составляет $ 15 млн, а Нурмагомедова — от $ 8 до 10 млн.

«Думаю, Джонс заслужил хорошее вознаграждение. Но я не считаю… Если Конор Макгрегор — не знаю, сколько он зарабатывает, но я слышал, что он зарабатывает $ 15 млн, а также забирает себе весь доход с продаж PPV… Так вот, если Конор зарабатывает $ 15 млн, то Джонс не должен столько получать.

Должен ли Джонс получать столько, сколько Хабиб? Если Хабиб зарабатывал от $ 8 до $ 10 млн, то да. Но я не считаю, что он должен получать столько же, сколько Макгрегор», — цитирует Кормье Mirror.