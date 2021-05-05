Украинец Редкач — хейтерам: спасибо! Благодаря вам растёт мой гонорар
Украинский боксёр Иван Редкач обратился к хейтерам, поблагодарив их за то, что благодаря им его гонорар за поединки увеличивается.
«Боль от дисциплины. Либо боль от поражения. Устал? Отдохни! Но с игры не выходи! Выбери свою боль!
Хейтеры, вам тоже спасибо! Без вас было бы тяжело. Благодаря вам растёт мой гонорар. Всем добра! Творите добро! Добро имеет свойство возвращаться», — написал Редкач на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Редкач прокомментировал поражение от американского боксёра Реджиса Прогрейса. Многие болельщики обвинили украинского спортсмена в том, что он симулировал удар ниже пояса в поединке, который завершился победой Прогрейса единогласным решением судей, после того как бой остановили.
Украинский боксёр Редкач: жаль, что я родился в такой стране. Тут завистливые и злые люди
Рекомендуем вам
- 5 мая 2021
-
15:01
-
14:30
-
14:00
-
13:06
-
12:00
-
11:05
-
10:06
-
09:01
-
06:57
-
06:48
-
00:40
-
00:32
- 4 мая 2021
-
23:24
-
22:38
-
21:30
-
20:33
-
19:33
-
18:36
-
17:50
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
14:01
-
13:02
-
12:37
-
12:04
-
11:01
-
10:00
-
09:08
-
08:14
-
07:32
- 3 мая 2021
-
22:58
-
21:41
-
20:56
-
19:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам