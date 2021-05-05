Украинец Редкач — хейтерам: спасибо! Благодаря вам растёт мой гонорар

Украинский боксёр Иван Редкач обратился к хейтерам, поблагодарив их за то, что благодаря им его гонорар за поединки увеличивается.

«Боль от дисциплины. Либо боль от поражения. Устал? Отдохни! Но с игры не выходи! Выбери свою боль!

Хейтеры, вам тоже спасибо! Без вас было бы тяжело. Благодаря вам растёт мой гонорар. Всем добра! Творите добро! Добро имеет свойство возвращаться», — написал Редкач на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Редкач прокомментировал поражение от американского боксёра Реджиса Прогрейса. Многие болельщики обвинили украинского спортсмена в том, что он симулировал удар ниже пояса в поединке, который завершился победой Прогрейса единогласным решением судей, после того как бой остановили.