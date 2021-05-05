Поветкин сломал палец в поединке с Уайтом

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о травме, которую он получил во время боя с британцем Диллианом Уайтом. В марте соперники провели реванш, завершившийся убедительной победой Уайта. Британец нокаутировал соперника в четвёртом раунде. При этом Поветкин сам нокаутировал оппонента в пятом раунде.
«В бою получил травму руки — сломан палец. Не знаю, серьёзно или нет. В принципе так побаливало, но ничего — нормально. Но это не значит, что проиграл из-за пальца. Я проиграл из-за того, что, наверное, на данный момент был слабее. Вот и всё», — цитирует Поветкина РИА «Новости».
Ранее россиянин не исключил, что может завершить карьеру. 41-летний Поветкин сообщил, что примет решение о будущем после того, как оценит текущее состояние.
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