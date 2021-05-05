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Стерлинг: не думаю, что с точки зрения техники Ян превосходит меня

Стерлинг: не думаю, что с точки зрения техники Ян превосходит меня
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг выразил уверенность в том, что в бое-реванше он сможет победить россиянина Петра Яна. Первый поединок соперников, проходивший на турнире UFC 259, закончился скандалом. Ян доминировал, но затем нанёс запрещённый удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован. В итоге Стерлинга признали чемпионом.

Президент UFC Дана Уайт сразу объявил, что промоушен проведёт реванш. Но Стерлинг сообщил, что ему требуется время восстановиться после травмы.

«С точки зрения техники мне не кажется, что Ян превосходит меня. Если в том бою он показал свои лучшие качества, то я доволен своими шансами в реванше. Могу сказать лишь это. Думаю, что смогу грубо пробить Яна и вернуть его к реальности», — цитирует Стерлинга MMANews.

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