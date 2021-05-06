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В UFC показали промо-видео к бою Родригес — Уотерсон

В промоушене UFC представили промо-видео к поединку с участием американской спортсменки Мишель Уотерсон и представительницы Бразилии Марины Родригес.

Бой Мишель Уотерсон — Марина Родригес возглавит кард турнира UFC Вегас 26, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ближайшие выходные. У американки 18 побед и восемь поражений, у бразильянки 13 побед, одно поражение и две ничьи.

Основной кард

Мишель Уотерсон — Марина Родригес

Дональд Серроне — Алекс Мороно

Нил Мэгни — Джефф Нил

Морис Грин — Маркус Роджерио де Лима

Диего Феррейра — Грегор Гиллеспи

Предварительный кард

Аманда Рибас — Анджела Хилл

Бен Ротвелл — Филипе Линс

Фил Хоус — Кайл Даукаус

Людовит Кляйн — Майкл Тризано

Кристиан Агилера — Карлстон Линдси Харрис

Райан Бенуа — Зарух Адашев

Тафон Нчукви — Парк Чжун Юн