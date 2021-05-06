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В UFC показали промо-видео к бою Родригес — Уотерсон

В UFC показали промо-видео к бою Родригес — Уотерсон
Бокс/ММА / UFC 0
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В промоушене UFC представили промо-видео к поединку с участием американской спортсменки Мишель Уотерсон и представительницы Бразилии Марины Родригес.

Бой Мишель Уотерсон — Марина Родригес возглавит кард турнира UFC Вегас 26, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ближайшие выходные. У американки 18 побед и восемь поражений, у бразильянки 13 побед, одно поражение и две ничьи.

Основной кард

Мишель Уотерсон — Марина Родригес
Дональд Серроне — Алекс Мороно
Нил Мэгни — Джефф Нил
Морис Грин — Маркус Роджерио де Лима
Диего Феррейра — Грегор Гиллеспи

Предварительный кард

Аманда Рибас — Анджела Хилл
Бен Ротвелл — Филипе Линс
Фил Хоус — Кайл Даукаус
Людовит Кляйн — Майкл Тризано
Кристиан Агилера — Карлстон Линдси Харрис
Райан Бенуа — Зарух Адашев
Тафон Нчукви — Парк Чжун Юн

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