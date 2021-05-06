Тренер Магомедшарипова сообщил, что Забит отказался от титульного боя в UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, отказался от титульного поединка на коротком уведомлении. Об этом рассказал тренер спортсмена Мансур Учакаев.

Ранее Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что россиянин слишком долго не выходил в октагон. Также сообщалось, что 30-летний боец перенесёт операцию, после чего примет решение о дальнейшей карьере в MMA.

«Это, можно сказать, профилактическая процедура в UFC, когда кто-то начинает артачиться. Как бы это грубо ни было сказано, они так ставят бойцов на место.

Они Забиту на коротком уведомлении предлагали бои — за две недели за пояс подраться, другие предложения, с тем же Яиром Родригесом подраться, и Забит принципиально встал на свою позицию, а это им не нравится. Поэтому, скорее всего, они и исключили его из рейтинга. А за две недели как можно к пятираундовому поединку за пояс подготовиться? Тем более что Забит долгое время неактивен. Элитные бойцы на замену за две недели не выходят», — рассказал Учакаев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Действующим чемпионом UFC в полулёгком весе является Алекс Волкановски.