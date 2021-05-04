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Баста отреагировал на слова Шлеменко о Моргенштерне

Баста отреагировал на слова Шлеменко о Моргенштерне
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Российский рэп-исполнитель Василий Баста Вакуленко, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, прокомментировал слова бойца MMA Александра Шлеменко о рэпере Моргенштерне. Ранее Шлеменко жёстко раскритиковал Моргенштерна и предположил, что его поклонники — дебилы.

«Моргенштерна просто выбрали объектом для осуждения и обсуждения – конечно же, удобно все проблемы в стране свалить на Моргенштерна и сказать, что, если в нашей стране его не будет, у нас всё будет хорошо. Это слова Шлеменко и тому подобных людей.

Конечно, собрать хайпа на этом вопросе, назвать Моргенштерна аморалом, подлецом очень удобно. Но, для того чтобы люди перестали слушать Моргенштерна, не надо убирать Моргенштерна. Нужно строить музыкальные школы и открывать консерватории, чтобы на Моргенштерна просто никто не ходил.

Я предлагаю Шлеменко побороться за закрытие всех алкогольных магазинов в его городе. Борется? Ещё пусть борется. Пусть потратит время на это. Пикеты, разъяснительная работа. Зачем тратить время на Моргенштерна? Поверьте, исчезнет Моргенштерн, появится кто-то другой.

Я понимаю Шлеменко, но это наивная позиция, и он это знает прекрасно. Его высказывания хорошо ложатся на эту почву, но ничего не изменится», — рассказал Баста в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА».

Шлеменко — поклонникам Моргенштерна: вы что, дебилы, что ли?
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