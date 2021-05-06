Исмаилов обратился к Шлеменко перед его боем с Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов пожелал другому российскому бойцу MMA Александру Шлеменко одержать победу в противостоянии с бразильцем Марсио Сантосом.
«Всё готово! Завтра в бой! Благодарю всех, кто за меня!» — написал Шлеменко в своём «инстаграме».
«Дай жару, Саша! Га-а-аз», — написал Исмаилов в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/p/COhzsZktMXa/
Бой Шлеменко — Сантос состоится на турнире AMC Fight Nights Global 101 во Владивостоке завтра, 7 мая. Российский спортсмен последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда он досрочно победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча. На счету Александра 59 побед и 13 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. Что касается Сантоса, то бразилец последний раз бился в феврале 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Тогда он досрочно проиграл Давиду Бархударяну. Всего в послужном списке Сантоса 15 побед и пять поражений.
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