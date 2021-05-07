Мейвезер и Пол устроили потасовку. Логан сорвал с Флойда бейсболку

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер провёл первое совместное мероприятие со своим будущим соперником, известным в США блогером Логаном Полом. Их схватка состоится 6 июня.

На встрече они провели дуэль взглядов, которая в итоге завершилась серьёзной потасовкой. Логан, вплотную приблизившись к Мейвезеру, сорвал с того бейсболку. После этого началась неразбериха с участием большого количества людей. Логан продолжал провоцировать известного боксёра, крича ему «давай же». Мейвезер в конечном итоге сказал, что «убьёт соперника».

Соответствующее видео доступно на странице Showtime Boxing в «Твиттере».

Напомним, что брат Логана Пола Джейк не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена.