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Лобов признался, что напивался с Макгрегором

Лобов признался, что напивался с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший боец UFC Артём Лобов признался, что напивался вместе с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях и своим близким другом Конором Макгрегором.

«Напивался ли с Макгрегором? Были раньше истории. Бывало, выпивали, особенно после выигранных боёв. Просто когда готовишься к поединкам, там и жёсткая диета, и выпить нельзя, погулять нельзя, расслабиться нельзя. Раньше у меня бой за боем, иногда так год-два не получалось спустить пар. Когда потом дорываешься до этого, когда уже можно, то бывало, да. Почему нет? Если в меру, то не вижу ничего в этом плохого», — рассказал Лобов в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».

Напомним, ранее Лобов рассказал, что никогда не брал деньги с Макгрегора за проведение совместных спаррингов.
Лобов: никогда в жизни не брал деньги с Макгрегора
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