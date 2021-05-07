Лобов признался, что напивался с Макгрегором

Бывший боец UFC Артём Лобов признался, что напивался вместе с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях и своим близким другом Конором Макгрегором.

«Напивался ли с Макгрегором? Были раньше истории. Бывало, выпивали, особенно после выигранных боёв. Просто когда готовишься к поединкам, там и жёсткая диета, и выпить нельзя, погулять нельзя, расслабиться нельзя. Раньше у меня бой за боем, иногда так год-два не получалось спустить пар. Когда потом дорываешься до этого, когда уже можно, то бывало, да. Почему нет? Если в меру, то не вижу ничего в этом плохого», — рассказал Лобов в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».

Напомним, ранее Лобов рассказал, что никогда не брал деньги с Макгрегора за проведение совместных спаррингов.