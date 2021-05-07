Умалатов ярко нокаутировал американца Боуэна на турнире PFL 3

В ночь с 6 на 7 мая по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) проходит третий турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 3.



Открывал предварительный кард бой 29-летнего российского бойца смешанных единоборств Магомеда Умалатова, которому противостоял 27-летний представитель США Кайрон Боуэн. Россиянину удалось оправдать статус очевидного фаворита в этом бою – в первом раунде Умалатову провёл несколько ярких ударных серий, одна из которых за несколько секунд до конца раунда уже тогда могла завершить бой. Однако досрочная победа Умалатова состоялась уже на первых секундах раунда под номером два, Магомеду удалось поймать соперника на контратаке и победить его эффектным техническим нокаутом.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Напомним, что в главном событии вечера состоится громкое возвращение легендарного ветерана ММА Фабрисиу Вердума. В дебютном поединке в промоушене его соперником станет малоизвестный бразилец Ренан Феррейра с рекордом 6-2.