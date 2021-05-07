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Шлеменко победил Сантоса единогласным решением судей

Шлеменко победил Сантоса единогласным решением судей
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории, российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко одержал победу над бразильцем Марсио Сантосом единогласным решением судей. Поединок состоялся на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

Шлеменко одержал победу в трёхраундовом противостоянии с Сантосом. Все трое судей отдали победу российскому бойцу: 30:27.

После этой победы на счету Александра Шлеменко 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признали несостоявшимся. Что касается Сантоса, то у бразильского спортсмена теперь 15 побед и шесть поражений.

В соглавном поединке вечера Вячеслав Бабкин выиграл у Геннадия Ковалёва техническим нокаутом во втором раунде.

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