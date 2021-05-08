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Петтис стал чемпионом Bellator в легчайшем весе, победив Арчулету единогласным решением

Петтис стал чемпионом Bellator в легчайшем весе, победив Арчулету единогласным решением
Бокс/ММА / Bellator 0
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В ночь с 7 на 8 мая в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 258. В главном бою сошлись 33-летний американец Хуан Арчулета, являющийся чемпионом лиги в легчайшем весе, и его 27-летний соотечественник Серджио Петтис, известный по выступлениям в UFC.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петтиса единогласным решением судей — 50-45, 49-46, 49-46.

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Для Петтиса этот бой стал третьим в Bellator – ранее он победил Альфреда Хашакяна и Рики Бандехаса. Всего за карьеру в ММА он провёл 26 боёв, выиграв 21 из них. Большую часть своей карьеры он выступал в UFC.

Арчулета провёл свой 9-й поединок в Bellator, потерпев своё второе поражение в лиге. Всего в ММА он имеет рекорд 24-3.

Джонсон победил Аугусто и вышел в полуфинал Гран-при Bellator, где встретится с Немковым
Bellator 2021. Bellator 258, Анкасвилл, США
Хуан Арчулета - Серджио Петтис (W)
08 мая 2021, суббота. 06:00 МСК
Серджио Петтис
Окончено
UD
Хуан Арчулета
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