Мороно техническим нокаутом победил Серроне на UFC Вегас 26

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26.

В со-главном бою вечера американец Алекс Мороно техническим нокаутом победил своего соотечественника Дональда Серроне. Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях (еще одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся).

В главном событии турнира встретятся Мишель Уотерсон и Марина Родригес.

Напомним, ранее сообщалось, что Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же выйдет на бой с Грегором Гиллеспи. Однако в результате Феррейра принял участие в бое и проиграл Гиллеспи техническим нокаутом. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.