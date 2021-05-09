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Мороно техническим нокаутом победил Серроне на UFC Вегас 26

Мороно техническим нокаутом победил Серроне на UFC Вегас 26
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26.

В со-главном бою вечера американец Алекс Мороно техническим нокаутом победил своего соотечественника Дональда Серроне. Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях (еще одно — против Ника Прайса — было признано несостоявшимся).

В главном событии турнира встретятся Мишель Уотерсон и Марина Родригес.

Напомним, ранее сообщалось, что Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же выйдет на бой с Грегором Гиллеспи. Однако в результате Феррейра принял участие в бое и проиграл Гиллеспи техническим нокаутом. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 24), Лас-Вегас, США
Дональд Серроне - Алекс Мороно (W)
09 мая 2021, воскресенье. 05:10 МСК
Алекс Мороно
Окончено
TKO
Дональд Серроне
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