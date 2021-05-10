Гаджиев рассказал, сколько минимально получает Шлеменко за бой
Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, в какую минимальную сумму обходится промоушену выступление экс-чемпиона Bellator, ветерана смешанных единоборств Александра Шлеменко.
«Это от $ 100 тыс. и больше. Есть у нас с Сашей договоренность, что мы не называем цифр «тютелька в тютельку». Но это была моя просьба, потому что я не хочу давать рынку лишние посылы, потому что потом приходят бойцы и говорят: «А я хочу зарабатывать как Шлеменко». Но понятно, что Шлеменко стоит и сто, и двести, и триста тысяч в определённых моментах», — приводит слова функционера «Матч ТВ».
7 мая 2021 года Шлеменко провёл первый поединок в лиге AMC Fight Nights. На турнире во Владивостоке он единогласным решением судей победил Марсио Сантоса.
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