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Конор Макгрегор объявил, что ведёт переговоры о покупке «Селтика»

Конор Макгрегор объявил, что ведёт переговоры о покупке «Селтика»
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что ведёт переговоры по поводу приобретения шотландского футбольного клуба «Селтик». Ранее Макгрегор рассказал, что задумывается о приобретении «Манчестер Юнайтед».

«Ты действительно собираешься купить «Манчестер Юнайтед»? — спросил Макгрегора один из подписчиков в «Твиттере».

«Если честно, речь о «Селтике». Приобрести акции у Дермонта Десмонда.

Я определённо заинтересован в том, чтобы на каком-то этапе обзавестись спортивной командой! «Селтик» и «Манчестер Юнайтед» — команды, которые мне нравятся. Но я открыт к предложениям. Чувствую, я в состоянии принести большую пользу какому-либо клубу», — ответил Конор в своём «твиттере».

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