Магни повторит рекорд Сен-Пьера, если выиграет следующий бой. Соперником может быть Чимаев
Американский боец смешанных единоборств Нил Магни, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, может повторить достижение бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера.
Магни, победив Джеффа Нила в минувшие выходные, одержал 18-ю победу в полусредней весовой категории UFC. Это лишь на одну победу меньше, чем у Сен-Пьера в соответствующем дивизионе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Магни может стать Хамзат Чимаев.
Кроме того, на счету 33-летнего Магни уже 12 побед решением судей. Это повторение рекорда UFC, который до этого установили Сен-Пьер и Диего Санчес.
Напомним, в основном карде прошедшего турнира UFC Вегас 26 Магни единогласным решением судей победил Нила.
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