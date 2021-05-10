Минеев: Исмаилов — трус. После боя он начал ныть и какой-то бред говорить

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев обвинил в трусости другого российского бойца MMA Магомеда Исмаилова.
В октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, завершившийся вничью. Матч-реванш запланирован на 1 октября 2021 года.
«Я считаю его заложником мнения толпы и в какой-то мере трусом. Я считаю, что он боится сказать себе правду. Он боится сказать правду себе и всем о том, что он в первом бою был неубедителен, что он его не выиграл, и сам это понимает.
Он сильный боец и сильный оппонент, но доблести я в нём не увидел, потому что человек после боя начал ныть и какой-то бред говорить. Поэтому я могу сказать, что он не доблестный человек, назвать его трусом, потому что он боится признаться себе и другим, что где-то оплошал. Я считаю, что сила в том, чтобы принимать себя, свои ошибки, победы и поражения на одном уровне. Не радоваться им, но и не плакать сильно», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу Fight Show.
- 10 мая 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:02
-
13:02
-
12:03
-
11:00
-
10:00
-
09:16
-
08:00
-
07:26
-
07:10
-
02:05
-
00:49
-
00:27
- 9 мая 2021
-
23:30
-
22:41
-
21:59
-
20:32
-
19:48
-
18:37
-
17:07
-
16:24
-
14:57
-
13:39
-
11:54
-
10:44
-
09:49
-
08:42
-
07:30
-
07:18
-
07:05
-
06:35
-
06:22
-
05:31
-
05:05